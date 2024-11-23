Halkbank deplasmanda set vermeden kazandı

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Halkbank deplasmanda set vermeden kazandı
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23 Kasım 2024 18:20
Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel
 
Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim
 
İstanbul Gençlik Spor: Hasan Sıkar, Berkan Bozan, Enaboifo, Furkan Aydın, Gunter, Mert Güneş (Muhammed Aray, Sharifi, Orçun Ergün, Halil İbrahim Kurt)
 
Halkbank: Sercan Bıdak, Sotola, Lugumdzija, Mert Matic, Ma'a, Kooy (Volkan Döne, Deniz İvgen, Oğulcan Yatgın, Yiğit Aslan, Berk Dilmenler, Tuna Uzunkol)
 
Setler: 18-25, 17-25, 24-26
 
Süre: 78 dakika (25, 26, 27)

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim

İstanbul Gençlik Spor: Hasan Sıkar, Berkan Bozan, Enaboifo, Furkan Aydın, Gunter, Mert Güneş (Muhammed Aray, Sharifi, Orçun Ergün, Halil İbrahim Kurt)

Halkbank: Sercan Bıdak, Sotola, Lugumdzija, Mert Matic, Ma'a, Kooy (Volkan Döne, Deniz İvgen, Oğulcan Yatgın, Yiğit Aslan, Berk Dilmenler, Tuna Uzunkol)

Setler: 18-25, 17-25, 24-26

Süre: 78 dakika (25, 26, 27)

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