Halil Umut Meler Shakhtar-Bayern maçında düdük çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Shakhtar Donetsk ile Bayern Münih arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halil Umut Meler Shakhtar-Bayern maçında düdük çalacak
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08 Aralık 2024 12:41
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Shakhtar Donetsk ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. 10 Aralık Salı günü oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de yapılacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan üstlenecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM ARDA KARDEŞLER

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 13.DÜDÜK

Halil Umut Meler, 4 sezondur görev yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez düdük çalacak.

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