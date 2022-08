Sezon başında Göztepe'den Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar, haksız eleştiriler nedeniyle yıprandığı için Göztepe'den ayrılmak zorunda kaldığını, Türkiye'de başka takım forması giymek istemediği için de Westerlo'ya gittiğini söyledi. Halil, transfer sürecini ve hedeflerini anlattı.



"WESTERLO'YU HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM"



Göztepe'den ayrılma kararının ardından Westerlo'ya transferinin kolay olduğunu aktaran Halil, "Hasan Çetinkaya başkanımız arayıp 'Seni düşünüyoruz, Westerlo'ya gelmek ister misin?' dediğinde ben bunu hiç düşünmeden kabul ettim, 'Gelmek istiyorum' dedim. Bir haftalık süreçte kabul ettim ve geldim. Göztepe taraftarı olduğum için Türkiye'de başka takım forması giymek istemiyordum. Öyle bir duygusallığım vardı. Bir de 29 yaşında Avrupa'ya çıkmak benim için güzel bir şey oldu. Onun için burada çalışıp iyi yerlere gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



"SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER ALDIM"



Belçika'ya transferinden önce Süper Lig ekiplerinden teklifler aldığını da aktaran Halil, "Hangi takımların olduğunu ben söylemeyeyim, çıkan haberlerden herkes hangi takımlar olduğunu görmüştür. Görüşmeler bayağı oldu, profesyonel olarak bir takıma gidecektim. Sonuçta takımdan ayrılmak istiyordum, çünkü Göztepe'de duygusal ve mental olarak çok yıpranmıştım. Ailem de bu süreçte yıprandığı için bir karar almak zorundaydım ve ayrılma kararı aldım. Türkiye'den gelen tekliflerle menajerim ilgilendi, ben hiçbiriyle görüşmedim, konuşmadım. Westerlo da çıkınca zaten menajerime 'Her tarafı kapat, Westerlo'ya gitmek istiyorum' dedim." şeklinde konuştu.



"BİR GÜN GÖZTEPE İLE KAVUŞACAĞIZ"



Göztepe'nin hayatında çok önemli yerinin olduğunu belirten Halil, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'den düşmesi hakkında, "Ben Göztepe'nin taraftarıyım, Halil Akbunar olduysam onların sayesinde oldum, bunu hiçbir zaman inkar edemem. Duygularımı anlatmam çok zor. İçinden bir parça koptuğunu düşünüyorsun. Zaten mental olarak çöküşüne bunlar sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Röportaj sırasında zaman zaman duygusallaşan Halil, "Göztepe'ye vedam inanılmaz şekilde zor oldu. Göztepe'yle elbet bir gün inşallah tekrar kavuşacağız. Bazı taraftarlarla görüşmeye hala devam ediyorum. Zaten herkes teşekkür ederek yolladı, ben de buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bana haklarını helal etsinler." diye konuştu.



"Aslında en büyük pişmanlığım, profesyonellikten çok duygusallığıma yenik düştüm. Duygusal olmasaydım bazı maçlara daha iyi hazırlanabilirdim." ifadesini kullanan Halil, "Göztepe'de devam etmek seçeneklerin arasında yok muydu?" sorusunu, "Edemezdim. Çünkü ailem yıpranmıştı. Ailem olunca sıkıntı oldu..." şeklinde yanıtladı.



"YÜZDE YÜZ GÖZTEPE'DE DEVAM EDERDİM AMA..."



Deneyimli futbolcu, Göztepe'de yıpranmasına ilişkin, "Haksız yere olan eleştiriler... İnsanları futboluyla eleştirebilirsin ama kızımıza kadar laf uzatamazsın. Bana iftira atamazsın. Eminim ki bunu gerçek Göztepeliler yapmadı. Kaos oluşturmak isteyenler yaptı, bu bizim için çok zor oldu. Artık çocuklarım bile etkilenmeye başlamıştı. O yüzden ayrılma kararı aldım. Yoksa ben 2. Lig'de de takımımda kaldım. Git dediler gittim, gel dediler geri geldim. Bu durumlar yaşanmasaydı Göztepe'de yüzde 100 devam ederdim. Benim için ligin önemi yoktu." ifadelerini kullandı.



Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Göztepe'nin durumunu da değerlendiren Halil, "İnşallah Göztepe en iyi yerlerde olacak. Tarihine ve geçmişimize baktığınız zaman her zaman başarıya odaklı bir kulübümüz var. Yeni yatırımcılar geldi, takımı daha da gençleştirdiler. Büyük ihtimalle proje yapıyorlar, bu sene hedeflerini bilmiyorum, şampiyonluk mu olacak, gelecek sene mi yapacaklar? Bilmiyorum ama eminim yine Süper Lig'de devam edeceklerdir." şeklinde konuştu.



"FİZİKSEL KALİTE OLARAK BELÇİKA ÜST SEVİYEDE"



Westerlo'da hedeflerini gerçekleştirmek için sıkı çalıştığını aktaran Halil, şöyle devam etti:



"Fiziksel kuvvetin daha fazla olduğu bir yerdeyiz. Bunun için alışma, adaptasyon sürecim var. Bunu da iyi geçirdim. Sağ olsun takımda Sinan Bolat çok yardımcı oldu, adaptasyon sürecimi kısalttı. İnşallah burada başarılı olmak istiyorum, buraya bir şeyler katmak istiyorum. İnşallah bunu da başarırım. Belçika'da topun oyunda kalma süresi bizden fazla. Şiddetli koşular çok oluyor. Kreatif oyuncu Türkiye'de daha çok var ama fiziksel kalite olarak Belçika çok üst seviyede."



Deneyimli futbolcu, "Süratin önemli avantajlarından biri. Belçika'da savunmacılar seni daha fazla zorlayacak mı?" sorusuna, "Tabii tabii yüzde 100. Belçika'da bütün oyuncular çabuk. Defans bile çabuk. Yapacak bir şey yok, biz de onların açıklarını bulmaya çalışacağız." yanıtını verdi.



Westerlo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatan Halil Akbunar, "Tabii ki hedeflerim var. Burada belirli bir seviyede kalmak istemiyorum, zorlayabildiğim kadar kendimi de görmek istiyorum. Göztepe'den ayrıldım, yeni bir takıma geldim, çıkabildiğim kadar zirveye çıkıp ondan sonra karşıma transfer olarak neler gelecek bakacağım." değerlendirmesinde bulundu.



"MİLLİ FORMA İÇİN HER ZAMAN HAZIRIZ"



A Milli Takım formasını tekrar giymek istediğinin altını çizen Halil, "Milli forma için görev geldiğinde her zaman hazırız. Elimizden ne geliyorsa oraya gitmek için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.



Halil, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacağına inandığını kaydederek, "Milli takımda genç bir kadromuz var. İnanılmaz kaliteli arkadaşlarımız orada, inşallah başarılı olacaklar. İnanıyorum. İstedikten sonra her şeyi başarırlar." şeklinde konuştu.





