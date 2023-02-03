Hakkarigücü'ne 7. Afrikalı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü, Kenya'dan Phoeby Okech Owiti'yi transfer ederek 7. Afrikalı futbolcusuna imza attırdı.



Sezona yaptığı transferlerle iddialı başlayan, ligin ilk yarısını namağlup 3. sırada tamamlayan Hakkarigücü, son 3 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.



Üst üste aldığı yenilgilerle 7. sıraya gerileyen ve kötü gidişata son vermek isteyen Hakkarigücü, ihtiyaç duyulan mevkilere takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.



İki yılda Kenya, Zambiya, Gana, Nijerya'dan 6 futbolcuyu renklerine bağlayan Hakkarigücü, menajerlerin önerisiyle 29 yaşındaki Kenyalı stoper Owiti'yi 3 ay boyunca takip etti.



Futbolcunun maç ve antrenman videolarını izleyen teknik ekibin onay vermesiyle sözleşme imzalanan Owiti, lisans işlemleri tamamlandıktan sonra takıma katıldı.



Kentte etkili olan kar ve soğuk havaya ayak uydurmaya çalışan Owiti, mavi-beyazlı ekiple Merzan Futbol Sahası'nda antrenman yaptı.



Owiti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan mutlu olduğunu, takımda güzel bir ortamın olduğunu söyledi.



Takım arkadaşlarının ilgisinden memnun kaldığını dile getiren Owiti, "Buradaki insanlar çok iyi. İyi bir takıma geldim. Teknik ekip, takım arkadaşlarım herkes iyi. Türkiye'ye yeni geldim ve ilk kez burada kar gördüm. Hava soğuk ama kısa sürede adapte olup elimden geleni yapacağım. Takımımıza inanıyorum. Önümüzdeki maçları kazanacağımızı düşünüyorum. Takım için savaşacağım." diye konuştu.



- "Kalan maçları kazanmak istiyoruz"



Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur da ikinci transfer ve tescil döneminde renklerine bağladıkları futbolcunun stoper olduğunu, aynı zamanda forvette de görev yapabildiğini belirtti.



Başka futbolcularla da görüştüklerini ancak imkanları kısıtlı olduğu için transfer edemediklerini anlatan Timur, şunları kaydetti:



"Hava koşullarından dolayı yeni transferimiz biraz adaptasyon sorunu yaşıyor. Ona yardımcı olmak için teknik ekip ve sporcularımızla çaba sarf ediyoruz. Üç maç üst üste mağlup olduk. İlk devreyi iyi bir enerjiyle ve güzel bir yerde kapatmıştık. Ligde kalmayı garantiledik. Antrenman ve maçlarımızı yaptığımız saha suni çim. Kızlarımız suni çimden normal çim sahaya giderken zorluk yaşıyor. Üç maçımız kaldı. Bunları kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."









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