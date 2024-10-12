Hakan Çalhanoğlu: 'Sonuna kadar inandık'

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Karadağ karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.



Hakan Çalhanoğlu, "Zor bir maçtı, zor bir zemindi. Bahane olarak söylemek istemiyorum ama zorlandık. Karadağ iyi bir takım, biz oyundan düşmemeye çalıştık. Sonuna kadar inandık. Gol atacağımıza inanıyorduk. Sabırlı olmamız gerekiyordu. İzlanda ve Galler berabere kaldı, bizim için çok iyi. İnşallah böyle devam eder." dedi.



Deneyimli orta saha oyuncusu, sözlerine, "Büyük bir havuzumuz var. Bu bizim için çok önemli. Oyuna giren-çıkan fark etmiyor. Bugün de girenler fark yarattı bence. Önemli olan galibiyeti almaktı burada. Samsun halkına da teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel desteklediler." diye devam etti.



İzlanda karşılaşmasına değinen Hakan Çalhanoğlu, "Uzun bir seyahat var önümüzde. Bu da işimizin bir parçası. Bugünden itibaren dinleneceğiz ve İzlanda maçına bakacağız." açıklamasında bulundu.



BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA



Flaş röportajının ardından basın mensuplarına açıklama yapan 30 yaşındaki futbolcu, "Rakibi küçümsememek lazım, onlar da iyi oyunculara sahipler. Zor bir zeminde zorlandık. Sabırlı oynadık. Oyundan düşmemeye çalıştık. Galibiyet için çok mutluyuz. Önümüzdeki maç bizim için çok önemli olacak. İzlanda'da bizi çok zor bir maç bekliyor, zor olacak, inşallah oradan galibiyetle döneriz." dedi.



Hakan, "Golün geç gelmesi baskı yaratmadı, eminim herkes buradan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyordu. Oyunumuza odaklandık, bizim için kolay değildi ama bütün oyunu biz yönlendirdik. Maçın analizini yapacağız. Herkes bugün yüzde yüzünü verdi, en önemlisi de buydu." ifadelerini kullandı.



Hakan Çalhanoğlu, İzlanda karşılaşması için, "Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz, hedefimiz bu. İzlanda zor bir rakip, orada zor bir maç olacak. O yüzden şimdi dinlenme aşamasına geçeceğiz. Ama güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah oradan da galibiyetle döneceğiz." sözlerini sarf etti.



Deneyimli futbolcu son olarak, "Gruptan çıkma şansımızı yüzde 90 olarak görüyorum, yüzde 10 bırakıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



