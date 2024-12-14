Galatasaray sağ bek de oynayabilen stoper peşinde: Sadick

Sağ bek de oynayabilecek stoper arayışında olan Galatasaray, Belçika ekibinin 24 yaşındaki yıldızı Mujaid Sadick'ı listesine ekledi.

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Galatasaray sağ bek de oynayabilen stoper peşinde: Sadick
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14 Aralık 2024 11:32
Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, ocak ayında yapacağı transferlere odaklandı. Sarı-Kırmızılılar, devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimden sağ bek de oynayabilen bir stoper istediği öğrenildi. Buruk'un isteği sonrası harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, Belçika temsilcisi Genk'in yıldızı Mujaid Sadic'i gündemine aldı.

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

Galatasaray yönetiminin 24 yaşındaki yıldız futbolcu için araştırmalara başladığı da gelen haberler arasında. Nijerya asıllı İspanyol vatandaşı olan Sadick, 2021 yılında İspanyol Ligi ekibi Deportivo La Coruna'dan Genk'e 1.7 milyon Euro'ya transfer oldu.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon Genk formasıyla 18 maçta görev yapan Sadick, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Genç yıldız, İspanya Milli Takım altyaş gruplarında 3 maçta görev aldı. 

 
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