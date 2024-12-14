Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nu aramadı!

Avrupa Ligi'nde 5 golle krallık yarışında üç isimle birlikte ilk sırada yer alan Yunus Akgün, Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu doldurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nu aramadı!
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14 Aralık 2024 12:08
Son güncelleme 14 Aralık 2024 12:10
G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle satılmasının ardından daha fazla forma şansı bulup takımın vazgeçilmezi olan Yunus Akgün; UEFA Avrupa Ligi'nde 5. golünü Malmö karşısında buldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece gol krallığı yarışında Manchester United'dan Höjlund, Porto'dan Samu ve Ferencvaros'tan Varga ile birlikte zirvede yer aldı.

KEREM'İN BOŞLUĞUNU DOLDURDU

Süper Lig'de de 3 gol ve 2 asisti olan Yunus, Kerem'in boşluğunu doldurmayı fazlasıyla başardı. Kerem, geçen sezonun ilk yarısını lig ve Avrupa'da toplam 8 golle kapatmıştı.

Trabzonspor ve Kayserispor karşısında Galatasaray'ın en önemli kozlarından birisi olacak Yunus, bir gol bulması halinde eski takım arkadaşını geçecek. 

 
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