Kanat transferinde geniş bir liste üzerinden ilerleyen Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği oyunculardan biri Matias Vargas.
Ülkemizde daha önce 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Vargas, sonrasında Çin'e gitmişti. Bu süreçte Shanghai Port'ta toplam 85 maça çıkan ve 20 gol, 32 asistlik skor katkısı gösteren 27 yaşındaki Arjantinli yıldızın sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor.
Bordo-Mavili yönetim, bonservis maliyeti olmadığı için Vargas transferini gerçekleştirmek istiyor. Fakat arada rakamsal farklar var. Oyuncu tarafı ilk etapta imza parasıyla birlikte senelik ücret olarak 3 milyon Euro talep etmişti. Sonrasında bu fiyatı 2.5 milyon Euro'ya çektiler. Trabzonspor da teklifini 1.5 milyon Euro'ya çıkarttı.
ESAS YERİ SOL KANAT
Taraflar arasında sıkı pazarlık sürüyor. Esas bölgesi sol kanat olan Vargas, 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında da görev yapıyor. Çin kulübünde maçların çok büyük bölümünde sol kenarda görev yapan 27 yaşındaki yıldızın transferinin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
Ülkemizde daha önce 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Vargas, sonrasında Çin'e gitmişti. Bu süreçte Shanghai Port'ta toplam 85 maça çıkan ve 20 gol, 32 asistlik skor katkısı gösteren 27 yaşındaki Arjantinli yıldızın sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor.
Bordo-Mavili yönetim, bonservis maliyeti olmadığı için Vargas transferini gerçekleştirmek istiyor. Fakat arada rakamsal farklar var. Oyuncu tarafı ilk etapta imza parasıyla birlikte senelik ücret olarak 3 milyon Euro talep etmişti. Sonrasında bu fiyatı 2.5 milyon Euro'ya çektiler. Trabzonspor da teklifini 1.5 milyon Euro'ya çıkarttı.
ESAS YERİ SOL KANAT
Taraflar arasında sıkı pazarlık sürüyor. Esas bölgesi sol kanat olan Vargas, 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında da görev yapıyor. Çin kulübünde maçların çok büyük bölümünde sol kenarda görev yapan 27 yaşındaki yıldızın transferinin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.