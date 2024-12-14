Ola Brynhildsen'den Trabzonspor itirafı!

Trabzonspor'un son birkaç yıllık periyotta sürekli transfer gündemine giren Ola Brynhildsen, Trabzonspor'un kendisiyle ilgilenmesi hakkında konuştu.
Danimarka basınının Trabzonspor'a yazdığı Bryhildsen, geleceği hakkında konuştu. Başarılı oyuncu "Başka bir takımda forma giymeye hazırım. Ama geleceğimle ilgili her şeyi kulübümle konuşuyorum. Evet, Trabzonspor'un benimle ilgilendiği iddiaları doğru. Daha önce Trabzonspor'un bana bir ilgisi vardı ve bundan dolayı da çok mutluyum. Sezon bitene kadar bu konuda karar vermeyeceğim. Ama Trabzonspor gibi büyük bir takımda forma giymekten de mutluluk duyarım. Benim için ileriye yönelik atılmış büyük bir adım olur" dedi.
Norveç'te sezon biterken, Bryhildsen'in bonservisini elinde bulunduran Midtjylland ise son 5 haftaya Danimarka Ligi'nde lider Kopenhag ile aynı puanda girdi. Danimarka'da normal sezonun ardından şampiyonluk turu oynanıyor.
29 MAÇTA 14 GOL, 2 ASİST
25 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon oynadığı 29 maçta 14 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Midtjylland'ın oyuncusu olan Brynhildsen, şu anda kiralık olarak Norveç Ligi ekibi Molde'de forma giyiyor. Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Danimarka temsilcisi, 1.75 boyundaki futbolcuyu devre arasında satmaya sıcak bakıyor. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen 25 yaşındaki yıldızın Midtjylland ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek. Piyasa değeri 3 milyon euro olan tecrübeli oyuncu için bordo mavililerin 2 milyon euro bütçe ayırdığı vurgulanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği Brynhildsen için Trabzonspor yönetiminin temaslarını hızlandırması bekleniyor.
FIRTINA'YA İKİ GOL ATMIŞTI
Ola Brynhildsen, Trabzonspor taraftarlarının yakından tanıdığı bir isim. 2021'de Avrupa Konferans Ligi'nde Fırtına ile Molde arasında oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmada, Norveçli forvet iki kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.
TRANSFER GEÇMİŞİ
Stabaek altyapısından yetişen Brynhildsen, 2020'de bedelsiz olarak Molde'ye gitti. 1 Eylül 2023'te ise Molde, 2.5 milyon euro'ya Midtjylland'a sattı. Danimarka ekibi onu sonra yeniden Norveç kulübüne kiralık gönderdi.
BU SEZON ŞOV YAPIYOR
Midtjylland kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden Ola Brynhildsen, bu sezon Molde formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 14 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.
Danimarka basınının Trabzonspor'a yazdığı Bryhildsen, geleceği hakkında konuştu. Başarılı oyuncu "Başka bir takımda forma giymeye hazırım. Ama geleceğimle ilgili her şeyi kulübümle konuşuyorum. Evet, Trabzonspor'un benimle ilgilendiği iddiaları doğru. Daha önce Trabzonspor'un bana bir ilgisi vardı ve bundan dolayı da çok mutluyum. Sezon bitene kadar bu konuda karar vermeyeceğim. Ama Trabzonspor gibi büyük bir takımda forma giymekten de mutluluk duyarım. Benim için ileriye yönelik atılmış büyük bir adım olur" dedi.
Norveç'te sezon biterken, Bryhildsen'in bonservisini elinde bulunduran Midtjylland ise son 5 haftaya Danimarka Ligi'nde lider Kopenhag ile aynı puanda girdi. Danimarka'da normal sezonun ardından şampiyonluk turu oynanıyor.
29 MAÇTA 14 GOL, 2 ASİST
25 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon oynadığı 29 maçta 14 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Midtjylland'ın oyuncusu olan Brynhildsen, şu anda kiralık olarak Norveç Ligi ekibi Molde'de forma giyiyor. Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Danimarka temsilcisi, 1.75 boyundaki futbolcuyu devre arasında satmaya sıcak bakıyor. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen 25 yaşındaki yıldızın Midtjylland ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek. Piyasa değeri 3 milyon euro olan tecrübeli oyuncu için bordo mavililerin 2 milyon euro bütçe ayırdığı vurgulanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği Brynhildsen için Trabzonspor yönetiminin temaslarını hızlandırması bekleniyor.
FIRTINA'YA İKİ GOL ATMIŞTI
Ola Brynhildsen, Trabzonspor taraftarlarının yakından tanıdığı bir isim. 2021'de Avrupa Konferans Ligi'nde Fırtına ile Molde arasında oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmada, Norveçli forvet iki kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.
TRANSFER GEÇMİŞİ
Stabaek altyapısından yetişen Brynhildsen, 2020'de bedelsiz olarak Molde'ye gitti. 1 Eylül 2023'te ise Molde, 2.5 milyon euro'ya Midtjylland'a sattı. Danimarka ekibi onu sonra yeniden Norveç kulübüne kiralık gönderdi.
BU SEZON ŞOV YAPIYOR
Midtjylland kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden Ola Brynhildsen, bu sezon Molde formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 14 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.