Hakan Çalhanoğlu bir kez daha sakatlık yaşadı

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle Bologna maçında forma giyemeyecek.



Tutto Mercato'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu baldırında, Venezia maçında oynamasına engel olan uyluk gerginliğinden farklı bir rahatsızlık hissetti.



Habere göre; m illi oyuncu sağlık kontrollerinden geçecek ve Bologna maçını kaçıracak.



30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 21 maçta 6 gol 2 asistlik performans gösterdi.