Hakan Çalhanoğlu bir kez daha sakatlık yaşadı

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle Bologna maçında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hakan Çalhanoğlu bir kez daha sakatlık yaşadı
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13 Ocak 2025 17:34
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle Bologna maçında forma giyemeyecek.

Tutto Mercato'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu baldırında, Venezia maçında oynamasına engel olan uyluk gerginliğinden farklı bir rahatsızlık hissetti.

Habere göre; milli oyuncu sağlık kontrollerinden geçecek ve Bologna maçını kaçıracak.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 21 maçta 6 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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