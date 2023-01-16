Hakan Akkaya, Eskrim Dünya Kupası'nda şampiyon

Milli sporcu Hakan Akkaya, ABD'de düzenlenen IWAS Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak'ta Washington kentinde başlayan organizasyonda Hakan Akkaya, erkekler epe yarı finalinde İtalyan rakibi Emanuele Lambertini'yi 15-11 yenerek finale yükseldi.



Finalde eşleştiği Alman rakibi Maurice Schmidt'i 15-10 yenen Hakan Akkaya, altın madalya kazandı.



Ayrıca bir diğer milli eskrimci Elke Lale, kadınlar flörede 9'uncu oldu.



Organizasyon yarın sona erecek.





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