Hagi'den Süper Lig'de frikik golü!

Alanyaspor forması giyen Ianis Hagi, Gençlerbirliği deplasmanında ağları havalandırdı.
14. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rumen futbolcu, topu ağlara göndermeyi başardı.
Hagi'nin bu golünün ardından babası Gheorghe Hagi de gündeme geldi. Hagi'nin golünün ardından, "Babasını hatırlattı." yorumları yapıldı.
💫🚀Ianis Hagi, Süper Lig'de hesabı serbest vuruştan açtı. pic.twitter.com/K6ckCUKrPR
— Sporx (@sporx) October 4, 2025