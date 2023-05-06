Hadziahmetovic: 'Tüm puanlara talibiz'

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.



Amir Hadziahmetovic yaptığı açıklamada, "İyi başlayamadık. İlk 30 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Sonrasında ritmimizi bulduk. İkinci yarıda oyunu domine ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Önümüzdeki 3 maçtaki tüm puanlara talibiz." dedi.



Ayrıca, "Galatasaray maçının başında da aynı şekilde ritmimizi bulamadık ama sonradan çözüm bulduk. Bugün de aynısı olduk. İlk 30 dakikadan sonra sorunu çözdük, oyunu da domine ettik. En iyi gol Aboubakar'ın golü." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ