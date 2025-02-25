Hadziahmetovic: "Beşiktaş'ı gerçekten çok özlemişim"

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hadziahmetovic: 'Beşiktaş'ı gerçekten çok özlemişim'
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25 Şubat 2025 17:18

Beşiktaş'ın Boşnak oyuncusu Amir Hadziahmetovic, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Hadziahmetovic, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi hazırlandık, bizim için önemliydi. Gruptan lider çıktık ve çeyrek finalde evimizde oynayacağız." dedi. 

Beşiktaş'ta oynamanın gurur verici ve keyifli olduğunu dile getiren 27 yaşında oyuncu ifadelerini şu sözlerle tamamladı;

Beşiktaş'ı gerçekten çok özledim. Çok gurur verici ve keyifli bir şey Beşiktaş'ta oynamak."


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