Haaland'dan tarihe geçen performans!

Manchester City forması giyen Erling Haaland, Premier Lig'de Brighton ile oynadıkları maçta tarihe geçti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Norveçli golcü, karşılaşmanın 11. dakikasında kullandığı penaltıyı ağlara gönderdi.
Haaland, bu golüyle Premier Lig'de 100 maçtan az forma giyip 100 gole katkı sağlayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Erling Haaland, söz konusu periyotta 94 maçta 84 gol ve 16 asistlik istatistik yakaladı.
Norveçli golcü, karşılaşmanın 11. dakikasında kullandığı penaltıyı ağlara gönderdi.
Haaland, bu golüyle Premier Lig'de 100 maçtan az forma giyip 100 gole katkı sağlayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Erling Haaland, söz konusu periyotta 94 maçta 84 gol ve 16 asistlik istatistik yakaladı.