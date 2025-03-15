Haaland'dan tarihe geçen performans!

Manchester City forması giyen Erling Haaland, Premier Lig'den 100'den az maçta forma giyip 100 gole katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Haaland'dan tarihe geçen performans!
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15 Mart 2025 18:31
Manchester City forması giyen Erling Haaland, Premier Lig'de Brighton ile oynadıkları maçta tarihe geçti.

Norveçli golcü, karşılaşmanın 11. dakikasında kullandığı penaltıyı ağlara gönderdi.

Haaland, bu golüyle Premier Lig'de 100 maçtan az forma giyip 100 gole katkı sağlayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Erling Haaland, söz konusu periyotta 94 maçta 84 gol ve 16 asistlik istatistik yakaladı.

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