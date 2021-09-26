Gürcan Bilgiç: 'Fenerbahçe için sezon şimdi başlıyor'

Fenerbahçe'de sakatlık yüzünden ilk 11'de yine mecburi değişim var. Giresunspor maçında sakatlanan Serdar Aziz bugün yok. Bu eksiklik dizilişi de değiştirecek. Kim Min Jae sağa, Szalai de defansın göbeğine çekilecek, sol stoperde de Novak oynayacakSabah Gazetesi yazarlarından Gürcan Bilgiç, sarı lacivertliler için değerlendirmelerde bulundu. "Bir sakat daha veren Fenerbahçe ligin formda takımı Hatayspor'a karşı deplasmanda ne yapar?" sorusunu yanıtlayan GÜrcan Blgiç'in değerlendirmeleri şöyle oldu..."Sezonun hep 6. haftadan sonra başlayacağını konuştuk. Çünkü transferler bitecek, takımlar uyum problemlerini çözecek, sahadaki oyun anlaşılır hale gelecekti. Yani Fenerbahçe için gerçek sezon Hatay maçı ile başlıyor. Bundan önceki Altay haricindeki rakiplerin hepsi ilk 10'da değil. Daha derli toplu, ne yaptığını bilen, planı olan ve uygulayan bir takım Hatay. Eğer Fenerbahçe, karşısında kazanmak isteyen bir takım bulursa daha rahat ve skora giden bir oyun oynayabilir. Bu maçta Pereira'nın önde baskısını çok iş yapacağını düşünmüyorum. Düşük tempolu Giresunspor karşılaşmasının bir tekrarı olur. Öne geçen takım büyük avantaj sağlar."