Guardiola'yı yıkan haber: Rodri

Manchester City'nin Arsenal ile oynadığı maçta sakatlanan Rodri, sezonu kapattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Guardiola'yı yıkan haber: Rodri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2024 18:36
Manchester City'ye İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'den kötü haber geldi.

ESPN'de yer alan habere göre, Arsenal ile oynanan maçta sakatlanan Rodri'nin sağ ön dizinde çapraz bağ yırtığı tespit edildi. Rodri'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu, Arsenal ile oynanan maçta sakatlanmasının ardından 21. dakikada yerini Mateo Kovacic'e bırakmıştı.

Rodri, bu sezon Manchester City'de 3 maç forma şansı bulmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery