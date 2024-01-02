Griezmann'dan Alperen Şengün'e: 'Bunu beğendim'

Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, kariyerini Houston Rockets'a sürdüren Alperen Şengün için flaş bir paylaşım yaptı.
Şengün'ün maç önü ritüelinin paylaşıldığı videonun altına gelen Fransız yıldız, "Bunu beğendim" sözleriyle tepki verdi. Ayrıca gülen surat emojisi kullandı.
Griezmann'a yanıt veren Alperen Şengün ise, "Ben de senin gollerini beğeniyorum!" ifadelerini kullandı.
İkilinin bu konuşması bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Şengün'ün maç önü ritüelinin paylaşıldığı videonun altına gelen Fransız yıldız, "Bunu beğendim" sözleriyle tepki verdi. Ayrıca gülen surat emojisi kullandı.
Griezmann'a yanıt veren Alperen Şengün ise, "Ben de senin gollerini beğeniyorum!" ifadelerini kullandı.
İkilinin bu konuşması bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
İŞTE O PAYLAŞIM
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