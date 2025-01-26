Greenwood'dan Pogba açıklaması!

Marsilya forması giyen Mason Greenwood, Manchester United'dan eski takım arkadaşı Paul Pogba ile ilgili konuştu.



Greenwood, "Pogba, harika biri ve üst düzey bir futbolcu. Avrupa'da her takım ona sahip olmak ister. Eğer Fransa'ya gelirse bu harika olur." ifadelerini kullandı.



Doping cezasının ardından ocak ayıyla birlikte antrenmanlara başlayan Pogba, mart ayından itibaren sahalara çıkabilecek.



