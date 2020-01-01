Green: "Doc, daha hızlı oynamamızı istiyor"

Philadelphia 76ers'ın guardı Danny Green, 76ers'ın kazanmak için yapması gerekenleri belirledi.



Green, "Inside the Green Room" podcast'inde şunları söyledi:



"Hazırlık raporumuza göre, hızlanmak ve tempolu oynamak istiyoruz. Bu, Doc'ın (koç Rivers) bizim için koyduğu hedeflerden biri. Hızlı oynamamızı istiyor ama aynı zamanda ligdeki en iyi savunma takımı olmamızı da istiyor.



Doc, en iyi beş savunma takımından biri olmamızı istiyor ve beklentimiz de bu yönde. Yanlış anlamayın. Kazanmak istiyoruz tabii ki de, ancak Doğu Konferansı Finallerin'nden aşağısına düşemeyiz. Ancak amaç kazanmak ve ayakta kalan son takım olmak. Kendimizden beklentilerimiz bu yönde. Yapabileceğimize de inanıyoruz!"



Başarısız olmaları durumunda ise, Green'e göre sonuçlar şu şekilde olacak:



"Sezon çöpe gidecek yada kötü bir sezon olarak görülecek. Muhtemelen takımı dağıtırlar, takaslar olur. Bunlar olağandır."



