Göztepe'de biri futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif

Göztepe'de biri futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Haber; AA
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Göztepe'de biri futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif
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30 Ekim 2020 14:14
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de biri futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, rutin yapılan Kovid-19 testlerinin neticesinde 1 futbolcu, 1 teknik ekip çalışanı ve 1 yöneticinin sonucunun pozitif olduğu belirtildi.

Testi pozitif çıkan 3 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

 


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