Göztepe'nin kalesinde değişim olacak

Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek Göztepe, transfer sezonunun bitimine 2 gün kala hareketli saatler geçiriyor. Bir santrafor takviyesi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda kalede de değişimler yaşanacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'nin kalesinde değişim olacak
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12 Eylül 2024 12:57
Sezon başında Ankara Keçiörengücü'nden eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil eden Göztepe'de tecrübeli eldivenle yolların ayrılacağı bildirildi. Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in transfer edilmesiyle yedek kalan Ekrem'in oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade edilirken, yönetimin ise Emircan Seçgin ile anlaşma aşamasına geldiği kaydedildi.

Ekrem'in ayrılması durumunda alternatif kaleci transferi yapacak Göztepe, 22 yaşındaki Emircan'ı renklerine bağlayacak. Sakaryaspor altyapısından yetişen ardından Galatasaray'a transfer olan Emircan; Akhisarspor, Tuzlaspor ve İskenderunspor'da görev yaptı. İskenderunspor'la geçen sezon 9 maça çıkan Emircan 670 dakika sahada kaldı.

Göztepe'de ilk hafta kaleyi Arda korurken, Ekrem ise bu sezon Lis'in de transfer edilmesiyle geride kalan 4 maçta sarı-kırmızılılarda şans bulamadı.

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