Göztepe, Kayserispor'u ağırlıyor

Göztepe, Süper Lig'de pazartesi günü Kayserispor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Kayserispor'u ağırlıyor
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22 Eylül 2024 14:06
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor pazartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra 5. haftayı müsabaka oynamadan geçen Göztepe, ligde en son 31 Ağustos Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. 2. haftadaki Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezasını Sipay Bodrum FK müsabakasında çeken Göztepe, taraftarıyla yeniden tekrar buluşacak.

İlk 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe'nin 6 puanı var.

Sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlığı bulunuyor.

İlk 4 maçında galibiyeti bulunmayan Bellona Kayserispor, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

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