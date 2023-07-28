Göztepe, Emir Ortakaya'yı yeniden kiralıyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçe'den geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan stoper Emir Ortakaya ile yeniden anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Göztepe, Emir Ortakaya'yı yeniden kiralıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2023 13:02
İtalya kampını sürdüren İzmir'in 1'inci Lig'deki köklü temsilcilerinden Göztepe, Fenerbahçe'den geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan stoper Emir Ortakaya'yla yeniden anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi oynadığı özel maçlarda kendisine yer bulamayan 18 yaşındaki Emir, yeni sezonda da Göz-Göz'de forma giyecek.

Emir, geçen sezon ilk 11'in bankosu olduğu sarı-kırmızılılarda tamamı 11'de 32 maçta oynamıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery