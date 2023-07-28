Göztepe, Emir Ortakaya'yı yeniden kiralıyor!

İtalya kampını sürdüren İzmir'in 1'inci Lig'deki köklü temsilcilerinden Göztepe, Fenerbahçe'den geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan stoper Emir Ortakaya'yla yeniden anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi oynadığı özel maçlarda kendisine yer bulamayan 18 yaşındaki Emir, yeni sezonda da Göz-Göz'de forma giyecek.
Emir, geçen sezon ilk 11'in bankosu olduğu sarı-kırmızılılarda tamamı 11'de 32 maçta oynamıştı.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi oynadığı özel maçlarda kendisine yer bulamayan 18 yaşındaki Emir, yeni sezonda da Göz-Göz'de forma giyecek.
Emir, geçen sezon ilk 11'in bankosu olduğu sarı-kırmızılılarda tamamı 11'de 32 maçta oynamıştı.