Göztepe'den yerli transfer hamlesi!

S üper Lig'de gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.



Yabancı transferinde Brezilya'ya kilitlenen sarı-kırmızılı İzmir ekibi bir yandan da ligde forma giyen yerli isimlere yöneldi.



İlk transferini Arda Kurtulan ile yapan Göz-Göz, orta alan ve forvette de rekabeti artıracak iki ismi gündemine aldı.



Sarı-kırmızılıların Konyaspor'dan Melih Bostan ve Gaziantep FK'dan Ogün Özçiçek ile ilgilendiği öne sürüldü.



Futbola Serik Belediye'de başlayan ve Fenerbahçe'de forma giyen 21 yaşındaki golcü, kariyerinde sırasıyla Eskişehirspor, Gençlerbirliği ve son olarak Konyaspor formalarını giydi. Yeşil-beyazlı ekipte aradığı forma şansını bulamayan genç oyuncunun İzmir ekibinin hedefleri nedeniyle Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

