Göztepe'den İspanya'ya gitti!

Göztepe, Kenneth Obinna Mamah'ın transferi için İspanyol ekibi Castellon ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den İspanya'ya gitti!
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10 Temmuz 2024 21:21
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de bir ayrılık yaşandı.

İzmir temsilcisi, Kenneth Obinna Mamah'ın transferi için İspanyol ekibi Castellon ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah'ın İspanya ekiplerinden CD Castellón takımına kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Kenneth Obinna Mamah'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."

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