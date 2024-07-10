Göztepe'den İspanya'ya gitti!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de bir ayrılık yaşandı.



İzmir temsilcisi, Kenneth Obinna Mamah'ın transferi için İspanyol ekibi Castellon ile anlaşma sağlandığını duyurdu.



Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:



"Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah'ın İspanya ekiplerinden CD Castellón takımına kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.



Kenneth Obinna Mamah'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."





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