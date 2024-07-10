Göztepe'den İspanya'ya gitti!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de bir ayrılık yaşandı.
İzmir temsilcisi, Kenneth Obinna Mamah'ın transferi için İspanyol ekibi Castellon ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:
"Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah'ın İspanya ekiplerinden CD Castellón takımına kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Kenneth Obinna Mamah'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."
İzmir temsilcisi, Kenneth Obinna Mamah'ın transferi için İspanyol ekibi Castellon ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:
"Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah'ın İspanya ekiplerinden CD Castellón takımına kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Kenneth Obinna Mamah'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."
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