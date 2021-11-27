Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından şut çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip Pazar günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından şut çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip Pazar günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.