Muhtemel 11'ler:

Ismael deplasmanda kaybetmedi

Cezalılar dönüyor

Cezalı Rıdvan Yılmaz sakat

6 oyuncu ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Hakan Karabalcık yapacak.Ligin 36. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet ve 13 beraberlikle 55 puan topladı.Küme düşmesi kesinleşen Göztepe ise 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 22 maçta sahadan mağlup ayrılarak 28 puan alabildi.Arda, Kerim, Arslanagic, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Baku, Tijanic, Halil, Di Santo.Emre, Serdar, Welinton, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, Larin, Batshuayi.Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, takımın başında çıktığı 3 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi.Yeni takımıyla ilk maçını Trabzonspor'la deplasmanda oynayan Ismael'in ekibi, bordo-mavili ekiple 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor maçını da golsüz eşitlikle tamamladı. Beşiktaş deplasmandaki son maçında ise Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.Siyah-beyazlı ekipte cezalı oldukları için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Valentin Rosier ile Francisco Montero, pazar günkü maçta forma giyebilecek.Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı da sürüyor.Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rıdvan'ın hafta içinde yapılan kontrollerinde sağ uyluk iç ve karın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Beşiktaş'ta, Atiba Hutchinson, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak.