Goretzka'dan Fenerbahçe ve Juve'ye kötü haber

Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Leon Goretzka'yı devre arasında bırakmayı düşünmüyor.
Bild'in haberine göre; Bayern Münih, Juventus'tan gelen 10 milyon Euro'luk sözlü teklifi reddetti ve Goretzka'yı devre arasında satmak istemediğini iletti.
Haberin detayında, Goretzka'ya Fenerbahçe'nin de çok yoğun bir ilgisinin olduğu, eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun da çok istediği ancak Alman milli yıldızın devre arasında ayrılmak istediği vurgulandı.
BAYERN MÜNİH UZATMAK İSTİYOR AMA...
Bayern yöneticilerinin 30 yaşındaki oyuncuyla sözleşmesini bir kez daha uzatmayı düşündüğü, ancak maaşını önemli ölçüde düşürmek istedikleri kaydedildi.
Yıllık 17 milyon Euro kazanan Goretzka'nın kulüpte kalmak istiyorsa, maaşında kesintiye razı olması gerektiği belirtildi.
