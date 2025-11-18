18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Goretzka'dan Fenerbahçe ve Juve'ye kötü haber

Leon Goretzka'nın Fenerbahçe ve Juventus gibi takımların ilgisine karşın sezon ortasında Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmediği, Alman devinin de sezon ortasında satışa sıcak bakmadığı belirtildi.

calendar 18 Kasım 2025 14:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Goretzka'dan Fenerbahçe ve Juve'ye kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Leon Goretzka'yı devre arasında bırakmayı düşünmüyor.

Bild'in haberine göre; Bayern Münih, Juventus'tan gelen 10 milyon Euro'luk sözlü teklifi reddetti ve Goretzka'yı devre arasında satmak istemediğini iletti.

Haberin detayında, Goretzka'ya Fenerbahçe'nin de çok yoğun bir ilgisinin olduğu, eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun da çok istediği ancak Alman milli yıldızın devre arasında ayrılmak istediği vurgulandı.


BAYERN MÜNİH UZATMAK İSTİYOR AMA...

Bayern yöneticilerinin 30 yaşındaki oyuncuyla sözleşmesini bir kez daha uzatmayı düşündüğü, ancak maaşını önemli ölçüde düşürmek istedikleri kaydedildi.

Yıllık 17 milyon Euro kazanan Goretzka'nın kulüpte kalmak istiyorsa, maaşında kesintiye razı olması gerektiği belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.