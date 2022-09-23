Gol yememe serisi Lüksemburg'a karşı sona erdi

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde çıktığı 5. maçta ilk gollerini yedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gol yememe serisi Lüksemburg'a karşı sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2022 00:30
Türkiye'nin gruptaki gol yememe serisi Lüksemburg karşısında sona erdi.

Gruptaki ilk 4 maçını gol yemeden kazanan ve 14 gol atan Türkiye'nin gol yememe serisi Lüksemburg karşısında yediği 3 golle son buldu.

Lüksemburg 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues ile üç kez gol sevinci yaşadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ