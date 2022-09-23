Gol yememe serisi Lüksemburg'a karşı sona erdi

Türkiye'nin gruptaki gol yememe serisi Lüksemburg karşısında sona erdi.
Gruptaki ilk 4 maçını gol yemeden kazanan ve 14 gol atan Türkiye'nin gol yememe serisi Lüksemburg karşısında yediği 3 golle son buldu.
Lüksemburg 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues ile üç kez gol sevinci yaşadı.
Gruptaki ilk 4 maçını gol yemeden kazanan ve 14 gol atan Türkiye'nin gol yememe serisi Lüksemburg karşısında yediği 3 golle son buldu.
Lüksemburg 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues ile üç kez gol sevinci yaşadı.
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