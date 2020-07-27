Göksel Gümüşdağ'dan Volkan Babacan açıklaması

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş ve Galatasaray ile adı geçen Volkan Babacan iddialarına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Göksel Gümüşdağ'dan Volkan Babacan açıklaması
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27 Temmuz 2020 09:40
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan'ın geleceği hakkında konuştu.

Mert Günok'un formayı almasının ardından Başakşehir'de yedek kaleci olan Volkan Babacan'a Beşiktaş ve Galatasaray talip oldu. Göksel Gümüşdağ, transfer iddialarına net bir yanıt verdi.

Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan'ı takımdan göndermeyeceklerini açıklarken, "Volkan Babacan bizim ikinci kalecimiz ve onunla yola devam edeceğiz. Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.



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