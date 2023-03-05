Gökhan Akkan: 'Beşiktaş ile oynamak kolay değil'

Beşiktaş'ın Ankaragücü'yle karşı karşıya geldiği maçın yıldızlarından olan Gökhan Akkan, maçın ardından konuştu.



Beşiktaş galibiyetine rağmen takım olarak kazanabilecek pozisyonları bulduklarını belirten Akkan, "Maç genel olarak dengede başladı. Golü yedikten sonra oyundan düştük. O dönemde de pozisyonlar verdik. İkinci yarı çok iyi başladık, skoru da bulduk. Skordan sonra çok erken gol yedik. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı oynadık. Skoru tutabilseydik, daha farklı olabilirdi. 1-1'den hemen sonra gol yedik. Ben tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hepsinin emeğine sağlık. Çok iyi bir mücadele verdik. Beşiktaş ile oynamak kolay değil deplasmanda. Hiçbir şeyi size altın tepside sunmazlar." sözlerini kullandı.



Sedat Ağçay yönetiminde iyi oynadıklarını belirten Akkan, "Sedat Hocamız, bizimle beraberdi zaten. Onun da bize aşılamaya çalıştığı bir felsefe var. Dediklerini yapmaya çalışıyoruz. İyi oynadık baktığınız zaman. Daha da iyi olacağız. Hocamız yeni ama içimizden biri." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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