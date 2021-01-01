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Gobert, kariyerinde üçüncü kez Yılın Savunmacısı seçildi!

Utah Jazz, yıldız pivotu Rudy Gobert'in 2020-21 NBA sezonundaki Yılın Savunmacısı ödülünün sahibi olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz, yıldız pivotu Rudy Gobert'in 2020-21 NBA sezonundaki Yılın Savunmacısı ödülünün sahibi olduğunu duyurdu.

Gobert, NBA tarihinde bu başarıya üç kez ulaşan dördüncü oyuncu oldu ve bu yılki ödül için Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ve Golden State Warriors forveti Draymond Green'i geride bıraktı.

Rudy, yaptığı açıklamada, "Her gece bana inanan bir organizasyonum, koçluk ekibim ve takım arkadaşlarım var. Ben de onlara bu güveni geri veriyorum ve bu işi birlikte yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Gobert, bu sezon oynadığı 71 maçta NBA'in en yükseği olan %67.5 şut isabeti ile 14.3 sayı ortalaması tutturmuş ve hem ribaund (maç başına 13.5) hem de blok (2.7) istatistiklerinde ligde ikinci sırada yer almıştı.

28 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunda maç başına 19.1 şutu savunarak, bu alanda lider olmuş ve rakiplerini ortalama %41.9 şut isabetine zorlamıştı.


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