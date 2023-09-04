Gizem Örge: ''Baba, buradayım baba''

A Milli Voleybol Takımımızın oyuncularından Gizem Örge, Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gizem Örge: ''Baba, buradayım baba''
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04 Eylül 2023 00:44
Son güncelleme 04 Eylül 2023 00:47
A Milli Voleybol Takımımızın oyuncularından Gizem Örge, Sırbistan'ı 3-2 yenip Avrupa Şampiyonu olduğumuz karşılaşmanın açıklamalarda bulundu.

İşte Gizem Örge'nin açıklamaları; 

"O kadar çok duygu var ki... Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'savunma bakanı' dendi, bu Fenerbahçe'de dendi. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe'de başladı. Aileme teşekkür ediyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım baba! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur."

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