Gizem Örge: ''Baba, buradayım baba''

A Milli Voleybol Takımımızın oyuncularından Gizem Örge, Sırbistan'ı 3-2 yenip Avrupa Şampiyonu olduğumuz karşılaşmanın açıklamalarda bulundu.
İşte Gizem Örge'nin açıklamaları;
"O kadar çok duygu var ki... Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'savunma bakanı' dendi, bu Fenerbahçe'de dendi. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe'de başladı. Aileme teşekkür ediyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım baba! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur."
İşte Gizem Örge'nin açıklamaları;
"O kadar çok duygu var ki... Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'savunma bakanı' dendi, bu Fenerbahçe'de dendi. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe'de başladı. Aileme teşekkür ediyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım baba! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur."
Gizem Örge hem ağladı, hem ağlattı!
"Baba buradayım baba!"pic.twitter.com/HQNoY4KLuC
— Sporxtv (@sporxtv) September 3, 2023