Giresunspor, Fenerbahçe'den özür diledi

Süper Lig'de oynanan Giresunspor - Fenerbahçe maçının son anları ve maç sonu gerilime sahne olurken Karadeniz ekibinden özür geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ı aradı. Yamak, karşılaşmanın ardından stadyumda çalan "Fener Ağlama" şarkılarından dolayı Ali Koç'tan özür diledi.
İki takım futbolcuları arasında maçın son anlarında başlayan gerilim, son düdüğün ardından koridorlara da taşmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ı aradı. Yamak, karşılaşmanın ardından stadyumda çalan "Fener Ağlama" şarkılarından dolayı Ali Koç'tan özür diledi.
İki takım futbolcuları arasında maçın son anlarında başlayan gerilim, son düdüğün ardından koridorlara da taşmıştı.
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