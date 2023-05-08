Giresunspor, Fenerbahçe'den özür diledi

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Fenerbahçe maçının ardından stadyumda çalan "Fener Ağlama" şarkılarından dolayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan özür diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Fenerbahçe'den özür diledi
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08 Mayıs 2023 00:49
Süper Lig'de oynanan Giresunspor - Fenerbahçe maçının son anları ve maç sonu gerilime sahne olurken Karadeniz ekibinden özür geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ı aradı. Yamak, karşılaşmanın ardından stadyumda çalan "Fener Ağlama" şarkılarından dolayı Ali Koç'tan özür diledi.

İki takım futbolcuları arasında maçın son anlarında başlayan gerilim, son düdüğün ardından koridorlara da taşmıştı.

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