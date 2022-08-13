Giresunspor'da gözler Bajic'te!

Bitexen Giresunspor'un Galatasaray karşısında gol yollarındaki en büyük kozu Riad Bajic olacak.



Kanatlarda Borja ve Sergio'nun getireceği toplarda Boşnak futbolcunun ceza sahası içerisinde hünerlerini sergileyeceği sanılıyor.



Büyük bir olasılıkla oyun kurucu pozisyonunda maça 11'de başlaması beklenen Savicevic ise atacağı ara paslarıyla hem Bahic'i hem da baskı esnasında kanatlara göndereceği toplarla takımını rahatlatacak. (Yeşil Giresun)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ