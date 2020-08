George, şut sıkıntıları üzerine: "Ben James Harden değilim"

LA Clippers'ın yıldızı Paul George, geçtiğimiz iki playoff maçında şutunu bulmakta zorlansa da, üretken bir skorerden daha fazlası olduğunu söyledi.



Dün gece Dallas Mavericks'e karşı oynanan ilk tur serisinin 3. maçında, Clippers'ın 130-122'lik galibiyetinde üç sayılık denemelerde 1/8 isabet dahil toplamda 3/16 isabetle oynadıktan sonra, George formsuz bir dönemden geçtiğini itiraf etti. Ancak 11 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle maçı tamamlayan PG, oyunu diğer alanlarda etkilemeye çalışmaktan gurur duyduğunu da belirtti:



"Ben James Harden değilim. Tek becerim skor üretmek ve şut sokmak değil. Oyunun her iki tarafında da etkili olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Ama böyle bazı şut sokamayacağım geceler de olacak ve bunun oyunumu etkilemesine izin veremem."



"SEVERSİNİZ YA DA SEVMEZSİNİZ..."



George, geçtiğimiz iki maçta üç sayı çizgisinin gerisinden sadece 3/18 dahil olmak üzere 7/33 isabetle oynamıştı. Ancak, özellikle playofflar sırasında, "clutch" anlarda bulduğu isabetlerin, eleştirmenlerinin çoğu için tetikleyici olabileceğini biliyor:



"Bence insanlar başkalarının ne düşündüğüne çok kafayı takmış durumda. Ben Paul George'um. Başka biri olmayı umursamıyorum. Kimsem oyum. Seversiniz ya da sevmezsiniz. Bu kadar basit."



George, oyunun her iki tarafında da agresif kalmayı ve oyunu farklı alanlarda etkilemeyi planladığını söyledi.



"Açıkçası şut sokmakta ve skor üretmekte zorlanıyorum. Bu durum, bu gece kazanmamızı etkilemedi. Şut atmak, skor üretmek tek yaptığım şey değil. Her şeyi yapmaya çalışıyorum, oyunun akışı içerisinde doğru pası atmaya çalışarak, savunma yaparak ve ribaund alarak, oyunu doğru oynamaya çalışıyorum. Her şeyden birazcık. Zor bir dönemden geçiyorum, ama iyi şut sokmamama rağmen, iyi ki seride 2-1 öndeyiz."



"ARKASINDA BİZ VARIZ"



Karşılaşmayı 36 sayıyla oynayan ve bu seride 34/66 şut isabetiyle 33.3 sayı ortalaması yakalamış olan PG'nin takım arkadaşı Kawhi Leonard, George'un şut sıkıntısından kurtulacağını söyledi:



"Yani bence iyi durumda. Hepimiz 4. maçta sıfırdan başlıyoruz. İki üç maçta %100 isabetle üçlük atıyor olmanız, devamında iyi şut atacağınız anlamına gelmez. Her şey sıfırdan başlıyor. Playoff basketbolu böyledir. Kendine güvenen bir oyuncudur, geri dönecek. Onun arkasındayız."