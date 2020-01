George, Kobe Bryant için tekrar 24 giymeyi düşünüyor

LA Clippers yıldızı Paul George, Kobe Bryant'ı forma numarası değişikliği ile onurlandırmayı düşünüyor.



NBA, Bryant'ın ölümü için yas tutmaya devam ederken, George, idolünu onurlandırmak için forma numarasını değiştirmeyi düşünüyor. Şu anda 13 numara giyen PG, eski numarası 24'e geri dönmeyi düşünüyor.



24, George'un Indiana Pacers ile kariyerinin ilk dört sezonunda giydiği forma numarasıydı. Bilindiği gibi, aynı zamanda Bryant'ın kariyerinin ikinci yarısında giydiği numaraydı.



George, olası bir forma numarası değişikliğinin nedenini şöyle açıkladı:



"Harika olduğunu düşünmüştüm. Ligde bunu yapan adamlar görmüştüm. Aslında 24'ü geri alıp alamayacağımı sormuştum, çünkü her an, bu oyunu neden oynamaya başladığımı hatırlamak isterim. Ve bu benim için çok şey ifade ederdi. Yani, şimdi, arkama yaslanıp gözden geçiriyorum. Her seferinde bunu onurlandırmak için bir yol bulmak gerektiğini düşünüyorum. Bu formanın kimsenin tekrar giyemeyeceği bir numara olmasını sağlasınlar. Yani, bakacağız."