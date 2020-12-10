Gençlerbirliği'nde 10 kişi pozitif

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 6'sı futbolcu olmak üzere 10 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
İŞTE AÇIKLAMA
"BB Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."
İŞTE AÇIKLAMA
"BB Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."