Gençlerbirliği'nin serisine Erzurum son verdi

Spor Toto 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği'nin serisine Erzurum son verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2021 15:28
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Emircan Altıntaş ve 70. dakikada Aaron Olanare kaydetti.

Alınan bu sonuçla birlikte BB Erzurumspor bir maç aradan sonra kazandı ve puanını 31'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 3 haftalık galibiyet serisinin ardından kaybetti ve 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise kendi sahasında Menemenspor'u konuk edecek.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Ali Akkor, Oğuz Kağan Çalışır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 62 Gökhan Kardeş), Mustafa Akbaş (Dk. 46 Aykut Demir), Ufuk Budak, Estrela, Hasek, Emircan Altıntaş, Novikovas (Dk. 85 Alican Özfesli), Shala (Dk. 46 Süleyman Koç) Olanare (Dk. 73 Ahmet Canbaz)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş (Dk. 69 Lualua), Barış Alıcı (Dk. 79 Sallalich), Grechyshkin (Dk. 79 Metehan Mert), Tshibola, Musa Şahindere (Dk. 69 Chibuike) Sandro Lima

Goller: Dk. 64 Emircan Altıntaş, Dk. 70 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 41 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.