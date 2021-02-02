Gençlerbirliği, Konyaspor maçına 3 eksikle çıkacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında çarşamba günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde İlhan Cavav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Daha sonra dar alanda top kapma oynayan kırmızı-siyahlılar, son bölümde taktik çalışma yaptı.



Başkent temsilcisinde kart cezalısı Soner Dikmen ile sakatlıkları bulunan Diego Angelo ve Mattias Johansson, İttifak Holding Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.



Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Brezilyalı savunma oyuncusu Diego'nun alt adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi.



Arda Kızıldağ'ın ise çarşamba günkü maçta özel bir maske ile sahada olacağı ifade edildi.



