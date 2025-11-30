Gençlerbirliği, Galatasaray'dan Yusuf ve Berkan'ı istiyor

Ara transfer dönemi yaklaşırken Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde kadrosunu güçlendirmek için hız kesmiyor.

Hedefinde özellikle Galatasaray 'da forma şansı bulamayan oyuncular olan genç çalıştırıcı, ilk olarak Yusuf Demir ve Berkan Kutlu için girişimlere başladı.

G.SARAY İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Taraflar arasında görüşmeler sürerken, henüz kesin bir anlaşma sağlanmış değil. Galatasaray'ın her iki oyuncuya da transfer izni verdiği öğrenildi.

Volkan Demirel'in transfer planları bununla sınırlı değil. Tecrübeli çalıştırıcı, eski kulübü Fenerbahçe'den Emre Mor ve Cenk Tosun'u da kadrosuna katmayı hedefliyor.

Görüşmelerin sürdüğü ve her iki oyuncunun durumunun ise Tedesco'nun kararına bağlı olarak netleşeceği belirtiliyor.

Gençlerbirliği, bu hamlelerle ligin ikinci yarısına iddialı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.