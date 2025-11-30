30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
16:30
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
16:30
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
2-032'
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
0-016'
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
16:00
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
15:00
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
16:00
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-049'
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
0-054'
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Gençlerbirliği, Galatasaray'dan Yusuf ve Berkan'ı istiyor

Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, forma şansı bulamayan Galatasaraylı oyuncular Yusuf Demir ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak istiyor.

calendar 30 Kasım 2025 13:03 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 13:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Galatasaray'dan Yusuf ve Berkan'ı istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer dönemi yaklaşırken Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde kadrosunu güçlendirmek için hız kesmiyor.
 
Hedefinde özellikle Galatasaray'da forma şansı bulamayan oyuncular olan genç çalıştırıcı, ilk olarak Yusuf Demir ve Berkan Kutlu için girişimlere başladı.
 
G.SARAY İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
 
Taraflar arasında görüşmeler sürerken, henüz kesin bir anlaşma sağlanmış değil. Galatasaray'ın her iki oyuncuya da transfer izni verdiği öğrenildi.
 
Volkan Demirel'in transfer planları bununla sınırlı değil. Tecrübeli çalıştırıcı, eski kulübü Fenerbahçe'den Emre Mor ve Cenk Tosun'u da kadrosuna katmayı hedefliyor.
 
Görüşmelerin sürdüğü ve her iki oyuncunun durumunun ise Tedesco'nun kararına bağlı olarak netleşeceği belirtiliyor.
 
Gençlerbirliği, bu hamlelerle ligin ikinci yarısına iddialı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
 
"EMRE MOR İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜYORUM"
 
Volkan Demirel; Emre Mor, Cenk Tosun ve Berkan Kutlu'nun transferine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:
 
"Emre Mor'la ilgili ben de görüşüyorum. Cenk Tosun'un olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir sakatlık, bel ameliyatı geçirdi. Berkan'la alakalı da birçok oyuncuyla alakalı da düşüncemiz var. Ama daha tam netleşmedi, netleşmediği için de yorum yapmak yanlış olur. Ama kafamızda iki yabancı, iki, üç de Türk opsiyonlu bir dönem geçecektir. Çünkü ihtiyacımız var. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.