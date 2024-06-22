Genç milliler, Balkan Şampiyonası'nda finalde

Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası yarı final maçında Romanya'yı 3-0 yenen 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milliler, Balkan Şampiyonası'nda finalde
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22 Haziran 2024 00:00
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın yarı final maçında Romanya'yı 3-0 yenerek, finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, başkent Tiran'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yarı finalde Romanya'yı 25-15, 25-18, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Milli takım, final maçında cumartesi günü TSİ 18.00'de Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

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