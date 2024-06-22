Genç milliler, Balkan Şampiyonası'nda finalde

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın yarı final maçında Romanya'yı 3-0 yenerek, finale çıktı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, başkent Tiran'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yarı finalde Romanya'yı 25-15, 25-18, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.
Milli takım, final maçında cumartesi günü TSİ 18.00'de Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, başkent Tiran'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yarı finalde Romanya'yı 25-15, 25-18, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.
Milli takım, final maçında cumartesi günü TSİ 18.00'de Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
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