Genç Kadın Judo Milli Takımı'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu başarısını tekrarlamak

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 2 yıl önce kazandığı Avrupa şampiyonluğu başarısını tekrarlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa giren Genç Kadın Judo Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na kota alabilmek için Çekya'nın Prag kentinde 6-7 Temmuz'da yapılacak Gençler Avrupa Kupası'na günde 3 antrenmanla hazırlanıyor.



Milli takım Antrenörü Mustafa Kalaycı, AA muhabirine, mart ayında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcularla kampa girdiklerini söyledi.



Prag'da yapılacak Gençler Avrupa Kupası'na yoğun şekilde hazırlandıklarını belirten Kalaycı, "Çekya'da yapılacak Gençler Avrupa Kupası'na 12 kişilik kadroyla gidip, inşallah güzel sonuçlarla döneceğiz." dedi.



Kalaycı, 2 sene önceki Avrupa şampiyonluğu başarısını tekrarlamak istediklerini vurgulayarak, "Eylülde Avrupa, ekimde de Dünya Şampiyonası yapılacak. Bundan önceki yıllarda Avrupa şampiyonu olduk, dünya ikinciliği kazandık. Kupalarımız var. Ferdi olarak birçok altın madalyamız var. İnşallah bunu tekrarlayacağız. Sporcularımıza güveniyoruz." diye konuştu.



Milli takımın başarılı ve yetenekli sporculardan oluştuğuna işaret eden Kalaycı, şunları kaydetti:



"Bu yıl Paris'te yapılacak olimpiyatlarda iki sporcumuz yarışacak. Bunların hepsi birbirinden değerli ve dünyada derecesi olan sporcular. Beklentinin yüksek olduğu isimler. Bunlar inşallah madalyalarla ülkemize dönecek. Genç kadınlar sporcularımız 2028'de yapılacak olimpiyatların çekirdek kadrosunu oluşturuyor. Onlarla çok dikkatli, bilinçli ve ihtiyatlı şekilde çalışıyoruz."



Yıldırım: "Madalyamı alıp İstiklal Marşı'mızı okumak istiyorum"



Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Şeyma Yıldırım, son olarak 52 kiloda Türkiye şampiyonu olup milli takıma katıldığını söyledi.



Son iki sezonda Avrupa Kupası'nda iki gümüş madalya kazanan Yıldırım, yükselen formunu Avrupa Şampiyonası'na katılarak sürdürmek istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Eylülde Avrupa Şampiyonası var. İlk hedefim orası. Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün tepesine çıkıp, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Daha sonra Dünya Şampiyonası var. Aynı şekilde orada da madalyamı alıp İstiklal Marşı'mızı okumak istiyorum. 2028'de Los Angeles Olimpiyatları'na katılıp, ülkemizi temsil etmek istiyorum."



Prag'da kota almak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden milli judocu, "İnşallah orada derece yaparsam Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacağım. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor." diyerek sözlerini tamamladı.









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