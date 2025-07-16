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Gedson Fernandes'e yeni talip: Nottingham Forest

Nottingham Forest, Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor.

calendar 16 Temmuz 2025 20:17 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 20:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Gedson Fernandes'e yeni talip: Nottingham Forest
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Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunu transfer listesine ekledi.

Matteo Moretto'nun haberine göre, Nottingham Forest, Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes'i transfer etmek istiyor.

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Gedson Fernandes'in bonservisininin yarısı Benfica yarısı Beşiktaş'ta bulunuyor.

Portekizli oyuncu için Nottingham Forest, geçen yıl da ilgisini göstermişti fakat harekete geçmemişti.

Gedson Fernandes için daha önce de Rusya'dan Zenit'in adı gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.
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