Gedson Fernandes'e yeni talip: Nottingham Forest

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Gedson Fernandes'in bonservisininin yarısı Benfica yarısı Beşiktaş'ta bulunuyor.



Portekizli oyuncu için Nottingham Forest, geçen yıl da ilgisini göstermişti fakat harekete geçmemişti.



Gedson Fernandes için daha önce de Rusya'dan Zenit'in adı gündeme gelmişti.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.