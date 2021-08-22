Geçmiş olsun Fabrice N'Sakala!

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Fabrice N'Sakala, Gaziantep maçında bir anda yere yığıldı ve ambulans tarafından hastaneye götürüldü.

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Geçmiş olsun Fabrice N'Sakala!
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21 Ağustos 2021 23:21
Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, hastaneye kaldırıldı.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, kendini yavaşça yere bıraktı. Beşiktaş yedek kulübesinden çıkan Necip Uysal, takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapmak istedi. Ardından sağlık görevlileri, N'Sakala'ya müdahalede bulundu.

Daha sonra Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu arada Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, N'Sakala'nın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol Takımımızın Gaziantep ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

N'SAKALA'DAN İLK SÖZLER

Beşiktaş'ın Kongolu yıldızı N'Sakala, ilk açıklamayı sosyal medya aracılığıyla yaptı. N'Sakala, "Her zaman dediğim gibi DEVAMKE KARDEEESH" yazdı.


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