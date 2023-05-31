Gaziantep'te olaylı kutlamalar: 11 gözaltı

Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kazanmasının ardından ülke genelinde kutlamalar yapıldı. Gaziantep'te bu kutlamalarda dozu kaçıran 11 taraftar gözaltına alındı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te olaylı kutlamalar: 11 gözaltı
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31 Mayıs 2023 11:48
Gaziantep'te, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın, dün Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası yapılan şampiyonluk kutlamalarında silahla havaya ateş açtığı belirlenen 11 şüpheli suç üstü yakalandı.

4 TÜFEK 7 TABANCA

Çalışmalarda 4 tüfek, 7 tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Havaya ateş açan diğer şüphelilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yürütüldüğü belirtildi.

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