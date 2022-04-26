Gaziantep'te futbolculardan Erol Bulut için rest!

Gaziantep FK'da sular bir türlü durulmuyor. Sezonun sonlarına yaklaşıldıkça hala düşme riski bulunan kırmızı-siyahlı takımda bazı futbolcular da rest çekerek Erol Bulut ile devam edilmesi yolunda ayrılmak istediklerini kulübe ilettikleri öğrenildi.



Sezon başında takımın başına getirilen ve transferde de tam yetkili bir şekilde işine başlayan ancak yaptırdığı transferlerle takımı sezon sonunda düşme potasına kadar getiren Erol Bulut'a tepkiler takımın önemli isimlerinden de geldi. Erol Bulut'un son dönemlerde alınan mağlubiyetlerden sonra oyuncularını suçlar şekilde açıklamalarda bulunması ve bunun yanı sıra futbolcularıyla da arasındaki güven bağını da koparmasının ardından sıkıntılarda böylelikle patlak verdi.



NASIL BİR KARAR VERİLECEK?



Gaziantep FK'da yönetim kurulunda da büyük çoğunluğun istemediği ve devam etsin diyen kimsenin de olmadığı artık bilinen bir gerçek haline gelirken Erol Bulut konusunda nasıl bir kararın verileceği ise merak edilmeye başlandı.

Futbolcularla da sorun yaşayan bir duruma gelen Erol Bulut ile devam edilmesi durumunda ise kendisini istemeyen oyuncularla da yolların ayrılabileceği bildirildi.



PAPY VE TOSCA'NIN TAVIRLARI NET



Alınan kötü sonuçlardan sonra kendi psikolojisi de bozulan ve futbolcularıyla da arası açılan Erol Bulut konusunda Papy ve Alin Tosca'nın net tavır ortaya koydukları öğrenildi. Erol Bulut'un sorun yaşadığı futbolculardan ikisi olan Tosca ve Papy'nin kulüp ile konuşarak Erol Bulut ile yola devam edilmesi durumunda kendilerinin takımda kalmak istemediklerini söyledikleri bildirildi. Yönetiminde konuya hakim olduğu ve Erol Bulut'un da bu iki isimle alakalı Başkan Cevdet Akınal'a gerekenleri söylediği belirtilirken kırmızı siyahlı kulübün ise sözleşmesi devam eden oyuncuları konusunda nasıl bir yol çizeceği ise merak edilmeye başlandı.



İDMANLAR SIRADANLAŞTI



Ligin kalan 4 haftasında henüz ligden düşme tehlikesi matematiksel olarak bulunan Gaziantep FK'da takım içerisindeki karışıklık büyük bir tedirginlik oluştururken kimsenin maçlara konsantre olamaması ve fikstürün zorluğu sıkıntı yaratıyor. Futbolcuların Erol Bulut'ta olan güveninin kalmaması ve bu doğrultuda idmanlarında oldukça sıradanlaşması ve bir profesyonel takım kimliğinden uzaklaşılması taraftarlarca da özellikle sosyal medyadan tepkilere sebep oluyor.



Haber: Ali Budak





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