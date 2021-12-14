Gaziantep'te Fenerbahçe'ye tepki: Yönetim istifa!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Kazansa Trabzonspor'la olan puan farkını 9'a indirecek olan sarı-lacivertli takıma, taraftarları maçın ardından tepki gösterdi.
Gaziantep'te havalimanında Fenerbahçe kafilesini bekleyen taraftarlar, takım otobüsünün gelmesinin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca teknik direktör Vitor Pereira'ya da tepki gösterdi.
Kazansa Trabzonspor'la olan puan farkını 9'a indirecek olan sarı-lacivertli takıma, taraftarları maçın ardından tepki gösterdi.
Gaziantep'te havalimanında Fenerbahçe kafilesini bekleyen taraftarlar, takım otobüsünün gelmesinin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca teknik direktör Vitor Pereira'ya da tepki gösterdi.
⚡️Gaziantep'te havalimanında Fenerbahçe kafilesini bekleyen taraftarlar, takım otobüsünün gelmesinin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.
💥Sarı-lacivertli taraftarlar, Vitor Pereira'ya da tepki gösterdi. pic.twitter.com/JKgTghXIyf
— Sporx (@sporx) December 13, 2021