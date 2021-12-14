Gaziantep'te Fenerbahçe'ye tepki: Yönetim istifa!

Spor Toto Süper Lig deplasmanda Gaziantep FK'ya mağlup olan Fenerbahçe'de, taraftarlar mücadelenin ardından takıma ve yönetime tepki gösterdi.

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Gaziantep'te Fenerbahçe'ye tepki: Yönetim istifa!
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14 Aralık 2021 00:08
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Kazansa Trabzonspor'la olan puan farkını 9'a indirecek olan sarı-lacivertli takıma, taraftarları maçın ardından tepki gösterdi.

Gaziantep'te havalimanında Fenerbahçe kafilesini bekleyen taraftarlar, takım otobüsünün gelmesinin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca teknik direktör Vitor Pereira'ya da tepki gösterdi.


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