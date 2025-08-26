Gaziantep mutlu sona çok yakın: Melih Kabasakal

Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Gaziantep FK, çalışmalarını sürdürüyor.Radyospor'un haberine göre; Kırmızı-siyahlılar, Eyüpspor forması giyen Melih Kabasakal'ı kadrosuna katmak için hamle yaptı.Haberde, Gaziantep FK'nın, Melih Kabasakal transferinde aşama katettiği belirtildi. Gaziantep FK ve Eyüpspor final görüşmelerini yapıyor.Taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, transferin resmiyet kazanması için bazı küçük detayların çözülmesi beklendiği aktarıldı.Melih Kabasakal için yalnızca Gaziantep FK değil, Trabzonspor'un da devreye girmişti. Karadeniz ekibi, oyuncuyu kadrosuna katarak orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyordu.