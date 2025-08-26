26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Gaziantep mutlu sona çok yakın: Melih Kabasakal

Gaziantep FK, Melih Kabasakal transferi için önemli bir aşama kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, Eyüpspor ile final görüşmelerini yapıyor.

26 Ağustos 2025 15:25
Fotoğraf: AA
Gaziantep mutlu sona çok yakın: Melih Kabasakal
Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Gaziantep FK, çalışmalarını sürdürüyor.

Radyospor'un haberine göre; Kırmızı-siyahlılar, Eyüpspor forması giyen Melih Kabasakal'ı kadrosuna katmak için hamle yaptı. 

Haberde, Gaziantep FK'nın, Melih Kabasakal transferinde aşama katettiği belirtildi. Gaziantep FK ve Eyüpspor final görüşmelerini yapıyor.


Detaylar görüşülüyor

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, transferin resmiyet kazanması için bazı küçük detayların çözülmesi beklendiği aktarıldı.

Trabzonspor da istemişti

Melih Kabasakal için yalnızca Gaziantep FK değil, Trabzonspor'un da devreye girmişti. Karadeniz ekibi, oyuncuyu kadrosuna katarak orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyordu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
